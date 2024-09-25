На 63-м году жизни скончался заслуженный артист России Роман Мадянов, известный многим по своим ярким и разнообразным ролям в кино и на телевидении. Он покорил сердца зрителей в образах жесткого замполита Виктора Колобкова в сериале «Солдаты» и тираничного мэра в фильме «Левиафан». Его актерская карьера была насыщенной, а роли — глубокими и запоминающимися.

Однако последние годы жизни Мадянова были омрачены тяжелой болезнью. В 2020 году у него был диагностирован рак легких, который стремительно начал прогрессировать весной прошлого года. Вскоре врачи обнаружили и другие проблемы со здоровьем — кисты в почках, селезенке и печени, а также коксартроз, для лечения которого актеру провели частичное протезирование тазобедренного сустава.

Состояние Мадянова постепенно ухудшалось, и за последний год он неоднократно проходил противоопухолевую терапию, находясь в больнице. В сентябре его здоровье значительно пошатнулось — актер перестал вставать с постели и почти не ел. Родные понимали, что конец может быть близок, но до последнего надеялись на лучшее.

Telegram-канал Mash отмечает, что незадолго до смерти Мадянова врачи планировали провести онкологический консилиум, чтобы выработать новую тактику лечения. Однако сделать этого не успели.

25 сентября Роман Мадянов ушел из жизни в своем доме в деревне Бояркино. За несколько часов до смерти он верил, что сможет победить болезнь, но, как отметил его сын, судьба распорядилась иначе.

Несмотря на то что актер стал реже появляться на экране в этом году, впереди у зрителей есть возможность увидеть его последние работы — более десяти кинопроектов с участием Мадянова находятся на стадии завершения.