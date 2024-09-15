Актера Евгения Ткачука, известного по сериалу «Король и Шут», задержали в аэропорту перед вылетом в Тбилиси. Причиной стало обнаружение у него вещества, предположительно являющегося марихуаной.

Инцидент произошел во время досмотра перед посадкой на рейс. Как сообщают источники, вещество имело характерный запах, что вызвало подозрения у сотрудников службы безопасности.

В настоящее время проводится расследование по данному делу, и актер может столкнуться с серьезными последствиями, если результаты экспертизы подтвердят наличие наркотиков. Его проверяют по статье УК РФ, которая предусматривает наказание за контрабанду наркотиков, и тяжесть санкций будет зависеть от количества изъятого вещества.