Актёр Михаил Пореченков оказался в центре судебного разбирательства. По данным, предоставленным Telegram-каналом Mash, управляющая компания подала на него иск из-за неуплаты коммунальных услуг. Проблема возникла из-за того, что артист не оплатил счета за вывоз мусора в двух своих квартирах в Москве. Общая сумма задолженности составила чуть более шести тысяч рублей.

Как сообщается, Пореченков не оплачивал счета на протяжении четырёх месяцев. 6 августа управляющая компания решила обратиться в суд, чтобы урегулировать ситуацию.

Интересно, что это не первый случай, когда известные актеры сталкиваются с подобными проблемами. В конце августа стало известно, что Андрей Мерзликин, звезда фильмов «Бумер» и заслуженный артист России, также судится с коммунальными службами. Вместе с женой они накопили долг в 162 тысячи рублей за жильё в московском районе Очаково-Матвеевское.

По данным источника, представители компании неоднократно напоминали Мерзликину о необходимости оплаты, начиная с ноября 2023 года. Однако актёр игнорировал уведомления, что вынудило коммунальщиков подать на него в суд. Кроме того, у Мерзликина также есть несколько штрафов за нарушение правил дорожного движения, что добавляет к общей картине его финансовых трудностей.

Оба случая привлекают внимание к проблемам знаменитостей с оплатой коммунальных услуг, что, возможно, отражает более широкую тенденцию.