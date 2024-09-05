Ночная тишина в окрестностях Макеевки, ЛНР, была внезапно нарушена перестрелкой. Небольшая группа из двенадцати человек, переодетых в форму российских военных, попыталась скрытно приблизиться к недавно освобожденным позициям. Однако их план провалился, когда скрытый наблюдательный пост вовремя заметил незваных гостей, рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Часовые попытались установить личность неизвестных, но те ответили огнем, начав бой. Превосходящие силы противника вынудили диверсантов отступить, оставив на месте раненых и следы спешки: разбросанные медикаменты иностранного производства свидетельствовали о попытке дерзкой вылазки.

Подобные тактики украинское командование применяет все чаще, надеясь на внезапность, чтобы вызвать хаос, разрушить линии снабжения и уничтожить важные объекты. Однако бдительность российских военнослужащих не раз помогала срывать эти коварные замыслы, лишая противника возможности воспользоваться эффектом неожиданности.