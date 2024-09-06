В результате удара российской авиации по укрепленному опорному пункту Вооруженных сил Украины в Часовом Яре был уничтожен взвод украинских бойцов и наемников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, российские штурмовые подразделения подошли к многоэтажному зданию, которое украинские военные превратили в укрепленный пункт. Это здание использовалось как база с системой укрытий и огневых точек для ведения обороны. Для поддержки наземных сил были привлечены Воздушно-космические силы России, которые нанесли мощный удар авиабомбой ФАБ, полностью разрушив строение.

Под завалами, по предварительным данным, могут находиться более 30 украинских военных. Марочко отметил, что украинские силы не предпринимают попыток эвакуации или проведения спасательных операций в этом районе.

Данный удар стал важным этапом в ходе освобождения населённого пункта и является частью активных боевых действий, направленных на ослабление обороны украинских войск в данном регионе.