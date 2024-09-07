Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на совещании министров обороны НАТО на авиабазе Рамштайн в Германии, активно добивается разрешения на удары по Москве. По мнению украинского лидера, это решение может стать поворотным моментом в ходе конфликта. Зеленский убежден, что атаки по российской столице приведут к значительным изменениям на фронте, и пытается убедить западных союзников, в первую очередь США и Европу, в необходимости таких действий, рассказал “МК” политолог Сергей Марков.

Зеленский считает, что удары по Москве могут заставить Россию сесть за стол переговоров и принять условия, предложенные Западом. Он утверждает, что российская сторона не рискнет использовать ядерное оружие, поскольку, по его мнению, в Кремле нет политической воли для этого шага. Эта позиция, как предполагает Зеленский, должна убедить США и Европу снять все ограничения на использование дальнобойных ракет по территории России.

Украинский лидер также упомянул, что в Киев уже поступают системы противовоздушной обороны от западных партнеров, что значительно усиливает защиту страны. В связи с этим Зеленский подчеркивает, что необходимо не только укреплять оборону, но и идти в наступление. Он настаивает на том, что западные страны должны предоставить Украине дальнобойные ракеты для ударов по стратегическим объектам в глубине российской территории. По его словам, это поможет приблизить завершение конфликта и подтолкнет Россию к мирным переговорам.

Министр обороны Украины Рустем Умеров также выразил надежду на поддержку со стороны США. По его словам, украинские власти уже передали Вашингтону список целей, которые могут быть поражены с помощью американского дальнобойного оружия. Однако на данный момент Белый дом еще не дал окончательного ответа по этому вопросу.

Зеленский и его команда уверены, что удары по Москве и другим важным объектам России могут переломить ход событий. Киев рассчитывает на более активную поддержку Запада, особенно в вопросе поставок дальнобойного оружия, и на отмену существующих ограничений на его использование.