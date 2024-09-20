Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), включающая крупнейшие онлайн-магазины и маркетплейсы, обратилась к Госдуме с просьбой пересмотреть обсуждаемый лимит на бесплатную рассрочку, предложенный в размере 15 тысяч рублей. Компании предупреждают, что такое ограничение может существенно снизить спрос на бытовую технику, мебель и одежду, а также усложнить доступ к важным социальным товарам и услугам.

В письме, направленном председателю комитета по финансовому рынку Анатолию Аксакову, АКИТ указывает на потенциальные последствия принятия этого лимита. Законопроект предусматривает, что при покупке товаров в рассрочку свыше 15 тысяч рублей информация о сделке будет передаваться в бюро кредитных историй, что сделает процесс оформления более сложным и увеличит сроки заключения договоров.

В ассоциации считают, что подобное ограничение лишит финансовый инструмент BNPL (buy now, pay later — «покупай сейчас, плати потом») его основного преимущества — простоты и доступности. Это может оттолкнуть пользователей, которым важно быстрое и удобное оформление покупок в рассрочку.

Дополнительно законопроектом предлагается запретить взимание платежей с пользователей до момента оплаты товара продавцу. АКИТ отмечает, что такой подход противоречит текущей рыночной практике, где первый платёж выступает гарантией платёжеспособности клиента.

Банки и финтех-компании также выразили обеспокоенность предложением. Они предлагают установить более высокий лимит на бесплатную рассрочку — до 60 тысяч рублей. По их мнению, это поможет сохранить доступность товаров и услуг для населения и избежать сокращения охвата рынка.

Представители банковского сектора и маркетплейсов активно обсуждают влияние подобных изменений на финтех-услуги, выражая различные мнения относительно конкуренции и справедливости условий на рынке.