Во время боевых действий в районе Красногоровки в ДНР произошла трогательная история спасения. Женщина, оказавшаяся в окружении украинских военных, чудом избежала расправы, написав послание своему сыну прямо на асфальте во дворе. Об этом рассказал военный корреспондент RT Андрей Филатов.

Сын женщины, по имени Максим, связался с Филатовым через Telegram и попросил помочь найти его мать. После освобождения Красногоровки российскими силами, многие окрестные территории по-прежнему оставались под контролем украинских военных, и местонахождение матери Максима было неизвестно. Дом их семьи сгорел, а собака была убита бойцами ВСУ.

Во время разведывательного облета операторы беспилотников отряда «Шторм» заметили необычное послание на земле: «Максим, я здесь». Это была краска, которой женщина написала сообщение своему сыну, надеясь на спасение.

Наши военные, решив помочь, отправили ей записку с предложением либо выйти в сторону освобожденных территорий, либо оставаться на месте и ждать прихода. Несмотря на опасность, женщина осталась в подвале, как ей было рекомендовано.

Несколько дней спустя ситуация обострилась: украинские боевики попытались занять дом, где скрывалась мать Максима. Операторы беспилотников поняли, что она находится под угрозой. Удалось предотвратить часть атаки — некоторые украинские военные были уничтожены, однако двоим удалось проникнуть в здание.

На следующий день российские бойцы предприняли штурм дома, чтобы спасти женщину. В ходе операции погиб один из украинских солдат. В итоге мать Максима благополучно эвакуировали на электромотоцикле военкора.

Сейчас женщина находится в безопасности в Донецке, где уже смогла связаться с сыном по телефону.