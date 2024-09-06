Киев после каждой ракетной атаки ВС РФ отчитывается о сбитых российских ракетах “Искандер”. Однако после точного и сокрушительного удара по Полтаве можно говорить, что на самом деле перехватить эти боезаряды не представляется возможным.

Полковник ВС США и экс-советник Минобороны Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom пояснил, что обладая высокой скоростью до 4500 миль в час и способность маневрировать во время полета, “Искандеры” являются фактически неуязвимыми.

“Нет, вы никак не можете сбить эти гиперзвуковые ракеты во время полета”, – цитирует Макгрегора РИА Новости.

3 сентября российские силы нанесли удар по военному институту в Полтаве, когда военнослужащие только начали утреннее построение. Минобороны России сообщило, что в этом учебном заведении проходили подготовку связисты, специалисты по радиоэлектронной борьбе и операторы дронов, что делает удар особенно значимым с военной точки зрения.

По официальным данным Киева, в результате удара погибли 55 человек, а 328 получили ранения. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая добавила, что в момент атаки в институте находилось около 700 украинских военных, среди которых были и шведские инструкторы.