Проблема выгорания на работе стала актуальной для большинства россиян — 59 процентов жителей страны сталкиваются с этим состоянием, сообщает «Газета.Ru», опираясь на данные страхового брокера Mainsgroup.

Из числа тех, кто признал наличие выгорания, лишь 16 процентов получили поддержку от работодателя, тогда как 43 процента отметили, что никакой помощи не было. При этом 41 процент россиян не испытывают подобных трудностей на рабочем месте.

Павел Озеров, совладелец Mainsgroup, отмечает, что справиться с выгоранием может помочь здоровый образ жизни и осознанные ментальные практики. Однако, согласно опросу, 82 процента респондентов никогда не прибегали к таким методам. Для этих сотрудников важна поддержка со стороны компании и гибкий подход к вопросам здоровья.

Одна из главных проблем — нежелание брать больничные. Половина опрошенных объясняют это высокой загруженностью, 7 процентов ощущают чрезмерную ответственность, а 5 процентов боятся подвести коллектив и начальство. Около 1 процента россиян не берут больничные из-за страха потерять работу, а 37 процентов не смогли дать точный ответ на вопрос, почему избегают отпуска по болезни.

Психолог Аполлинария Гаудиум подчеркивает, что выгорание проявляется через постоянную усталость, чувство опустошенности и апатию. Она советует не игнорировать такие симптомы и бороться с ними на ранних стадиях, чтобы избежать серьёзных последствий для здоровья.