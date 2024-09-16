Льюис Хэмилтон начал гонку в Баку с пит-лейн после того, как команда Mercedes была вынуждена заменить силовую установку его болида. Помимо замены двигателя, механики также пересмотрели настройки подвески, так как после квалификации выяснилось, что автомобиль был собран с ошибкой.

Хэмилтон поделился, что в пятницу машина показывала хорошие результаты, но изменения, внесенные перед субботой, привели к тому, что вся подготовка к гонке пошла не по плану. Ошибку удалось обнаружить только поздно вечером, и команде пришлось внести корректировки перед началом гонки.

Также Льюис отметил, что потеря одного из двигателей в начале сезона сделала замену неизбежной, и трасса в Баку, по его мнению, оказалась оптимальной для этого. Однако гонщик заранее понимал, что день предстоит нелегкий.

В ходе гонки Хэмилтон столкнулся с проблемами в управлении. Баланс машины оказался смещен в сторону передних колес, в то время как задние практически не держали сцепление с трассой. Это заставляло его применять необычные методы пилотирования, поворачивая с рывками и скользя в каждом повороте.

Он признался, что обгоны в середине пелотона были невероятно сложными, так как темп машины оказался далеко не на высоте. По словам Хэмилтона, иногда подобные ситуации случаются, и остаётся лишь адаптироваться к обстоятельствам.