В Челябинской коррекционной школе произошло нападение, причиной которого, возможно, стал новый суицидальный квест. На это обратила внимание уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, выступая на пресс-конференции ТАСС. Она подчеркнула важность блокировки деструктивного контента, особенно в свете недавнего происшествия.

16 сентября один из учеников школы набросился с молотком на своих одноклассников и учителя во время урока биологии. Нападавший был задержан и отправлен в психоневрологический диспансер. В результате инцидента пострадали четыре человека. Двое детей находятся в реанимации, их состояние стабильное. Третий пострадавший ребёнок получает необходимое лечение в профильном отделении.

Ранее сообщалось, что подросток, совершивший нападение, не был вовлечён в суицидальные игры. Оперативники проверили его компьютер и телефон, но не нашли доказательств причастности к таким играм. По предварительным данным, причиной его действий могла стать месть.

Несмотря на инцидент, школа вернулась к привычному режиму работы, и ученики снова посещают занятия.