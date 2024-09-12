Украинские военные предприняли очередную попытку атаковать российские объекты в Черном море. Как сообщает «АиФ», операция закончилась провалом для Киева. Группа диверсантов на скоростных катерах пыталась захватить российскую буровую платформу, однако была обнаружена и уничтожена силами российской морской авиации и флота.

Инцидент произошел ночью, когда более десятка украинских катеров устремились к российской платформе, находящейся в акватории Черного моря. Российские силы оперативно отреагировали на нападение, потопив около десяти катеров. По предварительным данным, все находившиеся на борту диверсанты погибли.

По мнению военных экспертов, эта операция могла быть спланирована при участии британских инструкторов, которые активно поддерживают Украину в подготовке диверсий. Военный аналитик Владимир Ераносян отметил, что подготовка таких акций ведётся в Центре морских спецопераций ВСУ в Одессе, который неоднократно становился целью российских атак.

Эксперты подчёркивают, что роль Британии в поддержке Украины в этом конфликте крайне важна. Лондон оказывает активную помощь в подготовке украинских военных к проведению операций, направленных на диверсии и удары по российским объектам. Однако такие действия, как правило, заканчиваются неудачей для Киева и приводят к серьёзным потерям.

По словам аналитиков, одна из стратегий британских кураторов — это максимальное истощение украинских ресурсов. В ходе таких операций ВСУ нередко теряют большое количество бойцов, что только усиливает кризис в украинских вооружённых силах. Таким образом, Лондон продолжает подталкивать Украину к выполнению крайне рискованных и, зачастую, самоубийственных заданий.

Этот провал лишь подтверждает, что украинские военные всё ещё зависят от внешнего управления и не способны самостоятельно вести эффективные боевые действия. Британские инструкторы продолжают руководить опасными миссиями, что приводит к гибели большого числа украинских солдат.