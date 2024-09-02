Вылазка подразделений ВСУ в Курскую область может существенно повлиять на ход специальной военной операции, считает Герой России генерал Сергей Липовой. В беседе с «Царьградом» он выразил свое мнение о том, какие цели могла преследовать украинская сторона и каковы могут быть последствия их действий.

По мнению Липового, украинские военные попытались захватить часть российской территории в районе Курска, надеясь, что это принудит Россию к переговорам на равных условиях. Однако, как он отметил, такой план оказался ошибочным. «Киевский режим просчитался», заявил Липовой, подчеркнув, что все, кто вторгся на российскую территорию, будут уничтожены, и теперь вопрос переговоров даже не рассматривается.

Эксперт также предположил, что Украина могла рассчитывать на то, что возможные переговоры позволят выиграть время для мобилизации дополнительных сил и получения вооружений. Это могло бы дать Киеву возможность продолжить военные действия с новой силой. Однако, по словам Липового, политические изменения, которые могут произойти в США, способны наложить серьезные ограничения на действия украинского руководства и даже поставить под вопрос его дальнейшее существование.

Таким образом, попытка наступления на Курскую область, по мнению Липового, не только не достигла своих целей, но и может оказаться критической ошибкой для украинской стороны, что приведет к еще более жестким последствиям.