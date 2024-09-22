Украинский политик Дмитрий Василец поделился мнением о грядущих кадровых перестановках в Киеве, которые могут быть связаны с неудачей попытки захвата Курской атомной электростанции. Он отметил, что после провала этой операции недовольство со стороны США и Великобритании усилилось, что стало причиной давления на украинское руководство, передает издание “Царьград”.

По словам Васильца, на «серьёзный разговор» были вызваны ключевые лица, в том числе министр обороны Рустем Умеров и глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Василец заявил, что отставка Буданова обсуждается уже некоторое время. Он ранее уверял своих западных союзников в успешном выполнении операции, но результат оказался неудачным, что и вызвало разочарование в Вашингтоне и Лондоне. Теперь вопрос смещения главы ГУР, по словам политика, практически решён, и обсуждаются новые кандидаты на эту должность.

Среди возможных претендентов на замену Буданова называют Олега Иващенко, нынешнего главу Службы внешней разведки Украины, который ранее занимал пост заместителя в ГУР. Что касается Умерова, то его, по мнению инсайдеров, могут назначить руководителем Службы внешней разведки, хотя вопрос о его преемнике на посту министра обороны остаётся открытым.

Интересно, что в украинском информационном пространстве также ходят слухи о том, что Буданов якобы мог участвовать в подготовке заговора с целью ликвидации президента Владимира Зеленского. Однако Василец отметил, что у него нет подтверждённых данных на этот счёт, хотя не исключил подобный сценарий в условиях внутреннего хаоса, где различными вооружёнными группами ведутся скрытые разборки.