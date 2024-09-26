Известный композитор и певец Вячеслав Добрынин был срочно доставлен в больницу в Москве в тяжелом состоянии. По данным издания Life, артист, которому 78 лет, госпитализирован с подозрением на инсульт. Врачи пока воздерживаются от прогнозов относительно его здоровья, что вызывает серьезные опасения.

Это не первый случай, когда Добрынин сталкивается с проблемами со здоровьем — ранее он уже перенес два инсульта. Его супруга рассказала, что музыкант не выступает уже несколько лет, полностью прекратил гастроли, а близкие сосредоточились на его лечении и поддержке.

Вячеслав Добрынин — автор множества популярных песен, таких как «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану». Многие его композиции исполняли звезды российской эстрады, включая Аллу Пугачеву, Михаила Боярского и Льва Лещенко. Много лет он сотрудничал с поэтом Леонидом Дербеневым, создав вместе с ним многочисленные хиты.

Весной этого года сам Добрынин признавался, что чувствует себя не лучшим образом, но старается не падать духом. Он подчеркнул, что не считает себя инвалидом, не нуждается в сочувствии и не принимает помощи в виде бесплатных лекарств. Музыкант признал, что с трудом передвигается, но заметил, что его состояние улучшилось по сравнению с прошлым годом.

Он объяснил, что избегает публичных выступлений и участия в телепередачах из-за физического состояния, но продолжает жить активной жизнью, насколько это возможно.