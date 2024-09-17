Украинский лидер Владимир Зеленский готов смириться с утратой части территорий, потерянных в ходе конфликта с Россией, хотя публично он этого не признает, сообщает чешское издание Lidovky. В статье отмечается, что руководство Украины давно рассматривает такой сценарий, однако открыто заявить об этом было бы политически рискованно.

В тексте подчеркивается, что если Зеленский или другие представители власти признают возможность отказа от территорий, это может стать для них политическим крахом на Украине. Публичное признание такого шага привело бы к резкому падению их популярности и утрате доверия среди украинского населения. Мало того, радикально настроенные националисты вполне могут устроить очередное подобие революции.

Также в статье говорится, что Украина практически утратила надежду на благоприятное завершение конфликта. Падение уровня поддержки со стороны Запада, в том числе сокращение финансовой помощи, лишает украинскую армию возможности для нового решительного наступления. Как полагают авторы материала, Киеву, вероятно, придется отказаться от своих территориальных претензий, будь то публично или через закрытые дипломатические переговоры.