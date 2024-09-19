Три мощные авиационные бомбы ФАБ-1500, сброшенные на штаб и пункт временной дислокации украинской Нацгвардии в Волчанске, стали причиной серьезных разрушений и гибели высокопоставленных офицеров. Как выяснилось позже, под обломками здания оказались не только военнослужащие, но и представители командования, в том числе личный охранник президента Украины Владимира Зеленского.

Изначально атака на военный объект выглядела как стандартная операция по уничтожению мест дислокации противника. Однако вскоре стало понятно, что цель была более стратегической. В результате удара были ликвидированы несколько высокопоставленных украинских офицеров, включая генералов из Генштаба и членов элитного отряда «Омега». Этот спецотряд, как утверждают источники, выполняет самые сложные и секретные задачи, что подчеркивает значимость удара по данной цели.

Среди погибших оказался и капитан Владислав Никитчук, старший офицер подразделения «Омега». Потери элитных бойцов свидетельствуют о том, что операция была тщательно спланирована и направлена на уничтожение ключевых фигур в руководстве украинских сил.