Пилоты Черноморского флота России заявили о полной готовности к борьбе с украинскими истребителями F-16. Об этом сообщил летчик с позывным Байкал, отметивший, что экипажи Морской авиации готовы к любым воздушным схваткам.

По его словам, российские истребители Су-30СМ оснащены всем необходимым для успешного противостояния, но решающим фактором в бою остаются опыт и мастерство пилотов. Байкал подчеркнул, что российские летчики обладают более обширными навыками и гораздо лучше подготовлены к воздушным боям по сравнению с пилотами других стран.

Таким образом, уверенность в своих силах и превосходство в подготовке остаются ключевыми преимуществами российской авиации в возможных схватках с украинскими F-16.

Ранее ВСУ уже потеряли один истребитель F-16. Причины крушения до сих пор не установлены, в качестве одной из версий рассматривается “дружественный огонь” по самолету украинской же ПВО.