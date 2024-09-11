Ракета С-200 способна лететь только в сторону цели, точно по координатам она не наводится, в чем заключается главная ее опасность как для военной, так и для гражданской инфраструктуры, рассказал военный эксперт Алексей Леонков в интервью «Ленте.ру».

Он пояснил, что изначально С-200 представляла собой зенитный боезаряд и была предназначена для перехвата воздушных целей на расстоянии до 200 километров. На Украине ее модифицировали и превратили в оперативно-тактическую ракету для поражения наземных объектов. Однако, по словам Леонкова, точность этой модификации оставляет желать лучшего.

Ракета, используемая для таких атак, не имеет возможности наводиться на точные координаты и может лишь лететь в заданном направлении. Это делает её крайне неизбирательной, что вызывает дополнительные риски. Леонков объяснил, что ракета может попасть как в военную цель, так и в поле или даже в гражданский объект, что делает её опасной в условиях применения в густонаселённых районах.

Особенно тревожно то, что С-200 отличается высокой скоростью, и иногда ей удаётся прорваться через системы противовоздушной обороны (ПВО). Эксперт отметил, что украинская сторона часто выбирает моменты для запуска ракет, когда ПВО уже отработала или находится в процессе перезарядки. Кроме того, такие запуски могут быть частью комбинированных атак, когда одновременно используются разные виды вооружений.

Несмотря на всю опасность, которую может представлять С-200, Леонков подчеркнул, что её применение не оказывает значительного влияния на ход военных действий. Эти ракеты больше используются для создания шума и нанесения отдельных ударов, но их вклад в изменение общей военной обстановки невелик.

Ранее сообщалось, что одна из таких ракет была перехвачена над Тульской областью. Тем не менее, её взрыв оставил огромную воронку диаметром 50 метров. По предварительным данным, целью атаки могла стать инфраструктура газопровода Тула — Шостка — Киев. Этот инцидент подчеркивает, насколько опасными могут быть такие ракеты для объектов стратегического значения и мирного населения.