В Санкт-Петербурге состоялся матч, посвященный памяти выдающегося тренера Павла Садырина, возглавлявшего в разное время ЦСКА, «Зенит» и сборную России. В этой встрече, проходившей на стадионе «Смена», команда легенд ЦСКА одержала победу над ветеранами «Зенита» со счетом 3:1.

Первыми счет открыли армейцы: на 19-й минуте Зоран Тошич успешно реализовал пенальти. Всего через пять минут Георгий Щенников удвоил преимущество своей команды. Однако перед перерывом, на 45-й минуте, Максим Астафьев смог сократить отставание «Зенита». Финальный гол был забит Аланом Дзагоевым на 57-й минуте, закрепившим успех ЦСКА.

В составе команд выступили многие известные футболисты прошлого. За ЦСКА играли Юрий Жирков, Владимир Габулов, Евгений Алдонин и Виктор Васин. В составе «Зенита» на поле вышли такие звезды, как Андрей Аршавин, Игорь Денисов, Анатолий Тимощук и Роман Березовский. Тренерский штаб ЦСКА возглавили Валерий Газзаев и Александр Тарханов, а «Зенит» был под руководством Анатолия Давыдова и Михаила Бирюкова.