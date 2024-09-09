Владимир Зеленский готовит армию для возможного вторжения, считает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. В беседе с журналистами он заявил, что нынешние потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Донбассе не являются самоцелью, а скорее частью плана по затягиванию времени, чтобы к весне подготовить армию вторжения численностью до полумиллиона человек.

Лебедев уточнил, что в данный момент идёт активная мобилизация, и наберётся около 700-900 тысяч военнослужащих. По его мнению, около 500 тысяч бойцов будут готовы к весне. Несмотря на то, что они не будут элитными солдатами, их численность будет сравнима с российскими мобилизованными силами. Важно, что украинское командование рассчитывает на время: до зимы активных действий не ожидается, что даёт Киеву возможность подготовить войска.

Лебедев категорически настаивает на необходимости открытия фронта в Одессе. По его словам, это стратегически важный регион, контроль над которым обеспечит безопасность Черноморского побережья России, включая Крым и Новороссийск. Пока Одесса остаётся под контролем ВСУ, угроза террористических атак на эти территории сохраняется. Подпольщик уверен, что только освобождение Одессы может гарантировать защиту важных объектов на побережье.

Он также отметил, что жители подконтрольных Киеву территорий, не поддерживающие украинский режим, были расстроены последними событиями, в частности вторжением украинских сил в Курскую область. По их мнению, это может затянуть сроки выполнения спецоперации, что отсрочит достижение конечных целей.

Лебедев подчеркнул, что разочарования среди этих людей нет, но они осознают, что внимание российских войск сейчас будет сосредоточено на других направлениях, а не на освобождении Одессы или Винницы, что усложняет положение.