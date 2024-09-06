Российские военные нанесли удар по пригородам Харькова, где находилось значительное количество иностранных наемников и военной техники. Как сообщил Сергей Лебедев, координатор николаевского пророссийского сопротивления, в результате атаки есть как погибшие, так и раненые.

Первый взрыв произошел утром, около 7:45 по московскому времени. По словам Лебедева, звуки взрывов были мощными, и особенно пострадал район Люботина, который находится на западной окраине Харькова. После взрывов десятки машин скорой помощи поспешили на место происшествия.

Ранее поступали данные о том, что в Люботин прибыло большое количество иностранных наемников, а также военная техника, что сделало этот район важной целью для удара. Вследствие атаки дороги в городе были перекрыты, и проезд разрешен только для военных машин и скорой помощи.

Также сообщается, что ранее в Люботине обсуждалась возможная переброска украинских войск в сторону Волчанска и Шебекино, что делает данный удар стратегически важным для российских сил.