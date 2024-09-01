В ночь на воскресенье, 1 сентября, над Кривым Рогом прогремели два мощных взрыва. По данным местных жителей, эпицентр взрывов находился в районе Долгинцевского аэродрома, где, по информации пророссийского сопротивления, активно функционирует подземный командный пункт и склады. Это не просто военные объекты, а стратегически важные точки, которые играют ключевую роль в военной операции на Украине.

Долгинцевский аэродром, расположенный в непосредственной близости от железнодорожной станции, является одним из основных транспортных узлов для украинской армии. Склады снабжают украинские войска военной техникой и боеприпасами, а подземный командный пункт координирует действия военных подразделений. Постоянный поток грузов, прибывающих на станцию, свидетельствует о том, что аэродром является неотъемлемой частью логистической цепочки украинской армии.

В свете событий, произошедших в ночь на 1 сентября, можно предположить, что целью ударов стали именно эти важные объекты. Взрывы прогремели в небе над Кривым Рогом, отметив напряженную обстановку на фронте и поставив под вопрос безопасность украинской армии в этом районе.