Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп внезапно встретился с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Это событие стало неожиданностью для многих, так как ранее возникали сомнения, состоится ли их разговор из-за ряда проблем, с которыми сталкивался украинский лидер во время визита. Встреча прошла в одном из небоскребов, принадлежащих известному американскому бизнесмену.

Президент Украины отметил, что переговоры с Трампом были насыщенными и продолжались почти час. Он представил американскому кандидату свой «план победы», обсудив текущую ситуацию в Украине и последствия продолжающегося конфликта. Зеленский подчеркнул необходимость международной поддержки и стремление к миру, надеясь, что Трамп поможет найти пути для его достижения.

Однако встреча прошла не без напряжённости. Политолог Дмитрий Дробницкий отметил, что Трампу пришлось согласиться на диалог с Зеленским не по собственной воле, а под давлением украинских лоббистов. По его словам, этот разговор был скорее символическим шагом, направленным на поддержание положительного имиджа обеих сторон.

Французское издание Le Figaro прокомментировало, что встреча вызвала смешанные реакции, так как Трамп ранее критиковал усилия США по поддержке Украины. Несмотря на это, Трамп заявил, что готов продолжать диалог и выразил готовность посетить Украину в будущем, что могло бы укрепить отношения между двумя странами.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выразил недовольство по поводу визита Зеленского, считая его вмешательством в внутренние дела США. Он потребовал отставки украинского посла Оксаны Маркаровой, обвиняя её в организации встречи с кандидатом от республиканцев.

Аналитики отмечают, что этот визит Зеленского следует рассматривать в контексте американской предвыборной кампании. Журнал Time подчеркивает, что для Украины важно поддерживать связи с любыми кандидатами, чтобы обеспечить непрерывность поддержки вне зависимости от результатов выборов. Победа Харрис может продолжить текущую политику поддержки Украины, тогда как Трамп обещает стремиться к миру, что создаёт для Киева двойные возможности и вызовы.

Заместитель директора Центра политической информации, Анастасия Гафарова, добавила, что встреча скорее носит информационный характер. По её словам, личная встреча позволяет обоим политикам использовать её для создания положительных новостных сюжетов. Трамп может подчеркнуть свои усилия по мирному урегулированию, а Зеленский показать поддержку со стороны разных фракций в США.

Таким образом, хотя встреча и не принесла конкретных договорённостей, она служит важным политическим инструментом для обоих лидеров, позволяя им укреплять свои позиции и влиять на общественное мнение во время предвыборной гонки.