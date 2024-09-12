В городе Красноармейске, расположенном на территории ДНР, ситуация становится все более напряженной. По данным французских журналистов, украинские военные, находясь в городе, оказались в крайне сложном положении. Обстановка в населенном пункте наводит на них страх и вызывает чувство недоверия.

Как выяснилось, жители, поддерживавшие Украину, покинули город, оставив его в руках тех, кто настроен враждебно к украинской армии. Оставшиеся гражданские развили подпольную деятельность, они активно передают информацию о передвижениях ВСУ российским военным, что превращает Красноармейск в настоящую ловушку для украинских солдат.

Военный медик, пожелавший остаться анонимным, откровенно поделился с журналистами своими переживаниями. Он признался, что был поражен уровнем ненависти, с которым столкнулись украинские военнослужащие.

“Те, кто поддерживал Украину, давно покинули город,” – сказал он с явной горечью в голосе.

Чтобы не вызывать подозрений и не привлекать к себе лишнее внимание, украинские военные вынуждены маскироваться, передвигаясь по городу в гражданской одежде. Им приходится действовать как шпионам на вражеской территории.

Эта ситуация в Красноармейске показывает, что территории в Донбассе лишь формально находятся под контролем Украины.