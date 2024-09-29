Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил удивление по поводу того, что западные СМИ продолжают игнорировать доступную информацию о событиях в Буче, обвиняя в этом инциденте российскую сторону. Сведения о провокации Киева можно без проблем найти в открытых источниках, включая интернет и социальные сети. Такое заявление глава МИД сделал во время пресс-конференции после завершения недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Лавров призвал журналистов заняться расследованием и выяснить правду о том, что произошло в Буче, заявив, что российская сторона будет продолжать добиваться справедливости и правдивого освещения событий. Профессиональным журналистам должно быть самим интересно выяснить, почему Украина не предоставляет конкретные данные по этому вопросу.

Ранее Лавров высказался о том, что Франция и Швейцария не могут претендовать на роль нейтральных государств в украинском конфликте, так как обе страны оказывают активную поддержку Киеву. Особо он отметил поставки дальнобойного оружия со стороны Франции.

Ранее также стало известно, что прокуратура ДНР завершила расследование дела гражданина Латвии Юриса Юрашса, которого обвиняют в наемничестве и распространении ложной информации о действиях российских военных. Юрашс публиковал сведения о Буче, при этом сам не был свидетелем событий.