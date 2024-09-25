Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад не позволит Украине пойти на справедливые переговоры с Россией на основе принципов Устава ООН. Об этом сообщил ТАСС. По словам Лаврова, западные страны сдерживают украинское руководство от того, чтобы вести диалог на равных условиях, которые учитывали бы международное право.

Лавров также напомнил о событиях, произошедших после государственного переворота на Украине, когда новые власти сразу же начали ограничивать использование русского языка. Он подчеркнул, что те, кто тогда пришёл к власти, не выражали интересов ни Крыма, ни Донбасса, ни Новороссии. Это, по его мнению, является одной из ключевых причин, по которым Запад не позволяет Киеву сесть за стол переговоров на справедливых условиях.

Министр также отметил, что Россия обязательно победит в этом конфликте, инициированном Западом с помощью украинских властей, поскольку англосаксы не понимают иного языка, кроме силы. Лавров добавил, что для возвращения к истинным принципам ООН Запад должен осознать, что его война, развёрнутая как против России, так и против международного права, будет в конечном итоге проиграна.