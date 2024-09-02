Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО, сообщил, что у украинского правительства, возможно, были планы атаковать атомные электростанции. Он отметил, что весной этого года Турция предлагала возобновить переговоры о защите поставок продовольствия, в которые Украина захотела включить обязательства по обеспечению безопасности атомных объектов. Россия согласилась на это условие, но вскоре украинская сторона отменила своё предложение. Лавров выразил мнение, что такое поведение может указывать на возможные намерения Украины использовать атомные станции в своих планах.

В это время президент России Владимир Путин отправился с официальным визитом в Монголию. Его поездка, рассчитанная на два дня, включает в себя важные встречи, среди которых переговоры с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухомом.

Европейский союз выразил озабоченность по поводу визита Путина в Монголию. Представитель ЕС Набиля Массрали отметила, что, хотя каждая страна имеет право строить свои международные отношения, ситуация осложняется тем, что на российского лидера наложен ордер Международного уголовного суда (МУС), который Россия не признает. Этот факт вызывает напряжение в отношениях между Европейским союзом и Россией.