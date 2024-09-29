Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал удивление по поводу присутствия Швейцарии на встрече группы “Друзья мира”, которая была создана по инициативе Китая и Бразилии для поиска путей урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что Швейцария уже давно отошла от своих нейтральных позиций.

Также Лавров обратил внимание на присутствие Франции, подчеркнув, что эта страна, как член НАТО, активно поддерживает Украину, в том числе поставляя ей оружие. Глава МИД России отметил, что участие таких стран в группе, направленной на продвижение мирных инициатив, показалось ему нелогичным.

Кроме того, он рассказал, что задал этот вопрос своему китайскому коллеге. По словам Лаврова, приглашение Швейцарии и Франции стало результатом их настойчивых просьб, и их допустили к встрече в качестве наблюдателей.

Эта встреча состоялась на полях Генассамблеи ООН, где 15 стран, включая Швейцарию, Францию и Венгрию, обсуждали возможность продвижения мирных предложений, предложенных Китаем и Бразилией.