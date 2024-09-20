В интервью для телеканала «Скай Ньюс Арабия» министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва по-прежнему надеется на разумных партнеров в Вашингтоне. Однако, если таких не осталось, Россия готова к действиям, последствия которых могут оказаться тяжелыми для тех, кто поддерживает украинский режим.

Лавров отметил, что западные лидеры, несмотря на их высокие посты, ведут себя как дети, играющие с огнем, переходя одну «красную линию» за другой. Он подчеркнул, что Россия не стремится к эскалации, но готова ответить на угрозы. Вопрос ядерной войны был затронут в беседе, и министр выразил уверенность в том, что никто не хочет довести ситуацию до таких крайностей.

Глава МИД напомнил, что в истории уже были попытки «стратегически ударить» по России, однако такие деятели, как Наполеон и Гитлер, терпели поражение. Он также отметил, что современная ситуация во многом схожа с той, что была во времена Второй мировой войны, когда несколько десятков стран объединились против России.

В завершение Лавров призвал Запад прекратить вмешиваться во внутренние дела других государств, особенно учитывая, что американцы сами признают свои политические недостатки, такие как система выборов. Он также упомянул, что Россия всегда выполняет свои договоренности, в отличие от некоторых западных стран, и подчеркнул, что несмотря на напряженные отношения, Москва продолжает поставлять газ в Европу по заключенным ранее контрактам.