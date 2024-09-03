Певица Лариса Долина обратилась к властям с просьбой о предоставлении ей государственной защиты. Как сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники, 68-летняя артистка направила обращение на имя главы УВД по Центральному административному округу Москвы. Причиной стали угрозы, которые она начала получать в конце августа через мессенджер Telegram. В сообщениях неизвестный угрожает убийством и нанесением серьезного вреда здоровью ей, а также ее дочери и внучке.

Отправитель требует от Долиной немедленно освободить квартиру, которую она недавно была вынуждена продать под давлением телефонных мошенников. В противном случае он угрожает расправой. В аккаунте злоумышленника указано имя “Павел Куренков”, а на аватарке установлена фотография автомобиля певицы. В связи с этим Лариса Долина просит не только предоставить защиту ей и ее близким, но также обеспечить охрану ее жилья и имущества.

Инцидент с мошенниками начался в конце апреля. Злоумышленники убедили Долину, что она участвует в спецоперации по поимке преступников, якобы при поддержке властей. Певице предложили провести фиктивную сделку по продаже квартиры, и она передала мошенникам всю выручку — 112 миллионов рублей, часть из которых была отдана наличными, а часть — через банковские переводы.

Когда мошенники потребовали продать дачу, Лариса Долина осознала, что ее обманывают. Певица уже подала иск в суд, требуя признать сделку недействительной. Она также обвиняет покупателя квартиры, утверждая, что тот, как эксперт в сфере недвижимости, должен был заподозрить неладное, поскольку недвижимость продавалась по цене значительно ниже рыночной стоимости.