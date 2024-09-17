К середине XXI века миру может грозить смертельная опасность из-за бактерий, устойчивых к антибиотикам, предупреждают специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ведущие мировые медики. Согласно материалам, опубликованным в журнале Lancet, такие инфекции могут унести более 39 миллионов жизней.

«Супербактерии», которые развивают невосприимчивость к существующим антибиотикам, к 2050 году могут удвоить количество летальных исходов, значительно превысив текущие показатели. Эксперты полагают, что меры, принимаемые в настоящий момент для борьбы с этой угрозой, явно недостаточны.

Профессор Университета штата Вашингтон Стейн Фолльсет, чьи исследования цитируются в статье, настаивает на необходимости срочной разработки новых стратегий по противодействию инфекциям. Он подчёркивает, что без таких шагов уже к середине столетия миру может угрожать масштабная эпидемия, вызванная устойчивыми бактериями. Ожидается, что к этому времени от инфекций, неподвластных современным лекарствам, будут умирать около 8,22 миллиона человек в год.

Недавние исследования американских учёных ещё больше усугубляют тревожную картину. По данным экспертов из Университета Иллинойса (Чикаго) и Орегонского университета (Юджин), около 80% антибиотиков, которые назначаются стоматологами в США, оказываются ненужными. Это злоупотребление антибиотиками также способствует развитию устойчивых к ним бактерий.

Ситуацию усугубляет ещё один фактор: во время пандемии коронавируса человечество установило рекорд по применению антибиотиков. Это дало микроорганизмам возможность адаптироваться к лекарствам, что в будущем может привести к страшным последствиям.

Исследования продолжаются, и учёные выявляют всё новые угрозы. Так, недавно обнаружена бактерия, в 5 тысяч раз больше стандартной. А биолог Эндрю Дэй сделал вывод, что изменения микробиома кишечника могут стать одной из причин алкоголизма.

Таким образом, перед человечеством стоит серьёзная задача: если не предпринять решительных мер, мир может столкнуться с пандемией устойчивых инфекций, последствия которой окажутся катастрофическими.