Обсуждаемый в США «план победы», который планирует представить украинский президент Владимир Зеленский, включает важный пункт, касающийся стремления Украины вступить в НАТО. Об этом стало известно со ссылкой на публикацию в La Monde.

Украинская сторона рассчитывает на приглашение в Альянс сразу после завершения конфликта, желательно еще до конца президентства Джо Байдена. Однако американский лидер выражает беспокойство, что такое развитие событий может привести к глобальной эскалации и даже началу Третьей мировой войны.

Советник президента США Джейк Салливан подчеркнул, что Байден решительно настроен оказать Украине максимальную поддержку в течение ближайших четырех месяцев, чтобы приблизить страну к победе.