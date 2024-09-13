Издание Politico, ссылаясь на украинские источники, рассказало, почему Дмитрий Кулеба был вынужден оставить пост главы МИД Украины. Причиной его отставки стало недовольство главы офиса президента Андрея Ермака, который, как утверждают источники, стремился к большему контролю над внешнеполитическим ведомством.

Издание подчеркивает, что перестановки в украинском правительстве не несут кардинальных изменений, представляя собой “перестановку кресел”. Однако увольнение Кулебы и председателя правления “Укрэнерго” Владимира Кудрицкого является исключением.

Один из неназванных украинских чиновников рассказал, что отставка Кулебы связана с его конфликтами с Ермаком, который стремился к усилению влияния на Министерство иностранных дел. Увольнение министра назвали примером того, как команда президента Владимира Зеленского устраняет тех, кто готов задавать неудобные вопросы и высказывать собственное мнение.

В статье также проводится параллель с отставкой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который находился в конфликте с Зеленским по вопросам военной стратегии и мобилизации. В обоих случаях уход этих ключевых фигур вызывает обеспокоенность на Западе, где Кулеба и Залужный пользовались уважением. Однако, как отмечает Politico, не все готовы открыто говорить об этих опасениях.