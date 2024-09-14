Осеннее тепло продолжает удивлять россиян, заставляя их говорить, что сентябрь в этом году напоминает продолжение августа. В Крыму и на Азовском побережье температура воздуха превышает 30 градусов, и туристы пользуются этим шансом продлить летний отдых, рассказал в своем репортаже телеканал РЕН ТВ.

Сейчас полуостров переживает очередной наплыв туристов. Более половины отелей забронированы, а люди делятся впечатлениями о жаркой погоде. “Очень жарко, особенно в горах, но море спасает”, — рассказывает Татьяна, приехавшая из Петербурга. Местные курорты предлагают разнообразие: от живописных пейзажей и горных маршрутов до величественных дворцов и музеев.

Не менее популярным стало и Азовское побережье. Здесь тёплое и мелкое море привлекает семьи с детьми. Многие путешественники, направляющиеся через Запорожскую область, останавливаются здесь на отдых. Как отмечают местные отельеры, спрос на отдых значительно вырос. Руслан Завтраков, заместитель управляющего одного из отелей, отмечает, что в прошлом году здесь останавливались в основном командировочные, а теперь отели заполнены туристами.

В Запорожской области активно развивается туристическая инфраструктура. Открыто более 300 отелей, а государство поддерживает этот процесс, выделяя субсидии. Игорь Котляр, исполняющий обязанности министра спорта и туризма региона, рассказал, что предприниматели уже получают финансирование на развитие своих объектов.

Туристы ценят не только тёплое море и песчаные пляжи, но и доступные цены. Семья из Луганска, приехав на неделю, осталась на три, отмечая, что отдых в Бердянске оказался выгодным. Екатерина, медсестра из Ульяновска, приезжает сюда уже второй раз и планирует привезти сюда свою семью.

Дорога на курорты через новые территории стала отличной альтернативой Крымскому мосту. Туристы отмечают качество дорог и удобство поездки через блокпосты, что делает путешествие ещё более комфортным.

Бархатный сезон на юге России, как ожидается, продлится до конца октября, так что у желающих насладиться теплом ещё есть возможность.