Международная группа астрономов сделала интересное открытие: под Олимпом, крупнейшим вулканом на Марсе, может находиться массивный магматический бассейн. Это открытие говорит о том, что вулкан, который считается бездействующим, однажды может вновь активизироваться.

Медленный и мощный поток магмы, постепенно поднимающийся к поверхности Красной планеты, может привести к извержению Олимпа — самого высокого вулкана не только на Марсе, но и во всей Солнечной системе. О своих выводах ученые рассказали на Европейском научном конгрессе в Берлине, а доклад представил Барт Рут, исследователь из Делфтского технического университета в Нидерландах.

Как заявляют исследователи, под поверхностью Марса продолжают происходить активные процессы, которые способны вызвать новые вулканические образования. Диаметр магматического бассейна под Олимпом может достигать 1600 километров, что делает его колоссальным по масштабам. Этот бассейн поднимается к поверхности, и в будущем это может привести к мощному извержению, которого не было на планете в течение миллионов лет.

Олимп поднимается на высоту почти 22 километра, что делает его настолько высоким, что его вершина буквально выходит за пределы атмосферы Марса. Этот вулкан расположен в регионе Тарсис, где находятся еще три крупных вулкана — Аскрай, Арсия и Павонис. Хотя они также не активны на протяжении долгого времени, новое исследование предполагает, что их состояние может измениться.

Команда ученых пришла к своим выводам, анализируя данные с орбитальных космических кораблей, таких как Mars Express, Mars Reconnaissance Orbiter и ExoMars Trace Gas Orbiter. Эти аппараты зафиксировали незначительные изменения в орбитах, которые указывают на существование магматического бассейна под поверхностью.

Кроме того, была составлена карта гравитационного поля Марса, на которой выделены зоны с различной гравитацией. В результате выяснилось, что недра планеты далеко не однородны, как считалось ранее. Исследования миссии Mars InSight показали, что кора, мантия и глубинные слои Марса обладают различной плотностью, а структура его недр оказалась более сложной и неоднородной.

Это открытие бросает новый свет на внутренние процессы Марса, которые могут сильно отличаться от ранее существовавших представлений. С каждым новым исследованием ученые все глубже проникают в тайны Красной планеты, что в будущем может помочь нам лучше понять её геологическую активность.