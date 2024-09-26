25 сентября президент России Владимир Путин рассказал о планах по изменению основополагающего документа, касающегося ядерной политики страны. В рамках этих изменений пересматриваются ключевые положения, связанные с применением ядерного оружия, учитывая новые угрозы, которые возникли в глобальной обстановке.

На заседании Совета безопасности, посвященном ядерному сдерживанию, Путин обозначил основные направления обновлений в доктрине. Документ пока находится на стадии проекта, но его окончательное утверждение президентом приведет к введению изменений в жизнь.

Основная цель ядерной политики России остается прежней — защита суверенитета государства с использованием ядерного оружия в качестве крайней меры. Однако теперь список стран и военных альянсов, против которых применимо сдерживание, расширяется. Это необходимо для противодействия новым вызовам и угрозам.

Одним из нововведений является то, что потенциальная агрессия со стороны неядерных государств, если она будет поддержана или организована ядерной державой, будет рассматриваться как совместное нападение. Кроме того, в случае, если на Россию будут направлены стратегические самолеты, крылатые ракеты или гиперзвуковые аппараты, это станет основанием для ответного применения ядерного оружия.

Также особое внимание уделяется агрессии против Белоруссии — союзника России. В случае угрозы для Минска возможен ядерный ответ. Важным дополнением стало положение о том, что критическая угроза независимости России даже с использованием неядерных средств может привести к применению ядерных сил.

Российская ядерная доктрина призвана сохранять баланс в мире и служить гарантией безопасности страны. Россия продолжает прилагать усилия для предотвращения распространения ядерного оружия и поддержания международной стабильности.

Нынешняя доктрина, утвержденная в июне 2020 года, заменила документ, действовавший в течение десятилетия. Изменения, которые сейчас готовятся, основаны на анализе военных и дипломатических экспертов и адаптированы под современные угрозы, стоящие перед Россией.