В ходе боевых действий под Угледаром российские военные уничтожили до взвода украинских резервов, которые пытались прорваться на боевой машине пехоты. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своём Telegram-канале. Кроме того, он выложил кадры атаки наших бойцов.

По словам Коца, украинские силы пытались атаковать позиции российских войск с западной стороны Угледара, двигаясь со стороны села Богоявленка. Однако разведывательные подразделения 29-й армии Восточного военного округа успешно предотвратили этот манёвр, уничтожив украинскую технику и солдат. На опубликованных кадрах видно, как дрон сбрасывает боеприпас на бронемашину противника, после чего следует мощный взрыв.

«Противник пытается организовать контратаку на юго-восточном направлении, чтобы вытеснить наши штурмовые подразделения из Угледара, но все их попытки безуспешны. Наши бойцы методично продвигаются, очищая город шаг за шагом», — отметил военкор.

Он добавил, что украинские войска оказывают ожесточённое сопротивление, но их действия не приносят результата.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что бои перешли на территорию самого Угледара. По его словам, в городе продолжаются ожесточённые сражения между российскими и украинскими подразделениями.