Военный корреспондент Александр Коц сообщил о новых подробностях трагической гибели российских военных Дмитрия Лысаковского («Гудвин») и Сергея Грицая («Эрнест») в зоне спецоперации. По данным, полученным из источника, знакомого с ходом расследования, оба служили в 87-м полку и погибли во время выполнения служебных обязанностей.

Трагедия произошла вечером 12 сентября, когда военные, завершив задание, направились на ночлег в частный дом. Именно там их настигла атака украинского беспилотника «Баба-яга», который сбросил противотанковую мину ТМ-62. В результате взрыва несколько солдат погибли, включая Сергея Грицая, а Дмитрий Лысаковский пропал без вести.

По словам источника, подразделение, в котором служили «Гудвин» и «Эрнест», не занималось активными штурмовыми действиями, а отвечало за удержание уже захваченных территорий. В день трагедии они выполняли задачу по закреплению в районе населенного пункта Лесовка. Однако проверка показала, что ни «Гудвину», ни «Эрнесту» не поручались задания, связанные с разведкой с использованием беспилотников, хотя сами они утверждали, что работали над испытанием нового типа дронов.

Кроме того, выяснилось, что в последние месяцы оба бойца редко находились в расположении части, предпочитая проживать в частном секторе и пропускать мероприятия по боевой подготовке. Коц также отметил, что командный пункт не получал никаких данных с тех БПЛА, с которыми якобы работали погибшие военные.

Министр обороны Андрей Белоусов поручил провести детальное расследование инцидента, и начальник Генштаба Валерий Герасимов, совместно с ФСБ, уже занимается этим вопросом.