Минобороны России совместно с ФСБ завершило расследование гибели военнослужащих 87-го отдельного мотострелкового полка, подполковника Грицая и младшего сержанта Лысаковского. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

Проверка показала, что командование полка не превысило полномочий при принятии решений, касающихся привлечения погибших к выполнению боевой задачи. Их участие было оправданным и соответствовало установленным процедурам.

Также обвинения в распространении наркотиков среди военнослужащих не подтвердились после опросов, в том числе с использованием полиграфа.

Тем не менее, расследование выявило недостатки в подборе офицерских кадров и незнание их личных качеств, что способствовало трагедии. В связи с этим министр обороны распорядился усилить полк опытными офицерами и политработниками, а также провести масштабные кадровые изменения в руководстве подразделения.

Дополнительно поручено создать штатные подразделения беспилотников в каждой части аналогичного назначения, а также организовать отбор и обучение операторов БПЛА на базе специализированных центров. Министерство взяло под личный контроль создание и оснащение этих подразделений необходимыми видами беспилотных аппаратов, включая помощь от частных предприятий и ОНФ.