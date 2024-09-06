Бойцы отряда «Вега» вновь продемонстрировали своё мастерство, на этот раз угнав американскую бронемашину MRAP из-под Авдеевки. Как сообщил военный корреспондент Александр Коц, операция прошла ночью, и, по его словам, она была не только успешной, но и нестандартной.

Сначала бойцы «Веги» использовали дрон-камикадзе, чтобы заставить украинскую технику маневрировать. Водитель MRAP не справился с управлением, и броневик перевернулся. Экипаж в панике покинул машину, что дало бойцам возможность под покровом ночи прицепить технику к тягачу и отбуксировать её на свои позиции.

Коц в шутку заметил, что машина будет полностью отремонтирована и продолжит службу, только теперь уже на стороне российской армии. Это не первый случай, когда «Вега» захватывает вражескую технику. Ранее они уже угоняли у противника бронемашины MaxxPro и «Казак».

В завершение бойцы отряда «Вега» иронично обратились к украинским военным с просьбой не усложнять им логистику и оставлять натовскую технику в заранее согласованных местах, чтобы избежать ненужных проблем с её транспортировкой.