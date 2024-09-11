При покупке квартиры супругами можно воспользоваться значительной налоговой льготой. Финансовый консультант Айна Зайцева объяснила, что оба супруга могут получить вычет с суммы, потраченной на недвижимость, а также с процентов по ипотеке. Максимальная сумма возврата с покупки жилья составляет 260 тысяч рублей на каждого из супругов, что даёт в общей сложности 520 тысяч рублей для пары.

Важно учесть, что лимит для одного человека составляет 2 миллиона рублей, и вычет в 13% применяется только к этой сумме. Также существует возможность вернуть часть средств, уплаченных по ипотечным процентам. Здесь максимальный вычет достигает 390 тысяч рублей на двоих, при этом рассматриваются проценты по ипотеке на сумму не более 3 миллионов рублей.

Таким образом, если сложить все возможные вычеты, то семья может вернуть до 910 тысяч рублей, что почти приближается к миллиону. Это существенная поддержка для тех, кто приобретает жилье в кредит, и помогает частично компенсировать затраты на покупку недвижимости.

Такие налоговые льготы позволяют существенно снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет, и это особенно важно при больших затратах на ипотеку и приобретение жилья.