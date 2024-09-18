Российский комик Филипп Воронин, известный по участию в КВН, откровенно назвал участие в этом проекте настоящими страданиями. В беседе с фигуристкой Евгенией Медведевой на YouTube он поделился своими мыслями о сложностях и испытаниях, с которыми сталкиваются участники этой популярной телеигры.

По словам Воронина, многие игроки КВН проходят через сложный и долгий путь, который нередко сопровождается разочарованием. Комик пояснил, что участникам часто приходится годами ездить по различным городам и выступать в лигах, которые никогда не покажут по телевизору. Для многих этот процесс длится до десяти лет, прежде чем они достигают какого-то успеха. «Это вызывает усталость и, в некоторых моментах, злость», — признался Воронин.

Он также отметил, что в КВН царит постоянный стресс. Основной причиной этого, по его мнению, является высокая скорость подготовки: то, что участники придумывают сегодня, уже завтра показывают на экране. Это создает огромное давление на участников, что ещё больше усугубляет их эмоциональное состояние.

Ранее Воронин также говорил о несправедливости, которая, по его мнению, иногда проявляется в телеигре. Он подчеркнул, что некоторые команды незаслуженно оставались без побед, несмотря на их усилия и талант.