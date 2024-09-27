Бойцы 810-й бригады морской пехоты России успешно захватили важную огневую позицию Вооруженных сил Украины в Курской области, используя хитроумную тактику. Об этом рассказал командир одного из батальонов, известный под позывным “Як”, в интервью РИА Новости.

По его словам, после того как российские солдаты быстро продвинулись и заняли часть лесополосы, их продвижение застопорилось из-за плотного огня с украинского пулеметного гнезда. Каждый раз, когда морпехи пытались приблизиться, противник открывал огонь, не давая им двигаться дальше.

Для того чтобы ослабить украинскую оборону, бойцы решили использовать провокационную тактику. Они начали намеренно вызывать ответные выстрелы с разных сторон, чтобы измотать врага. В течение двух суток морпехи находились под плотным огнем, но это было частью их плана.

По словам Яка, оружие, которым пользовались украинские военные, в том числе поставленное странами НАТО, не выдержало такой интенсивной работы. Уже на второй день стрельбы оно начало давать сбои, что дало российским военным решающее преимущество.

Когда украинская сторона оказалась на грани истощения, российские бойцы засняли пленного украинского солдата, который призвал своих сослуживцев сдаваться. Видео транслировалось всю ночь через колонку, сброшенную с дрона на позиции ВСУ. Наутро некоторые украинские военные попытались покинуть свои позиции, что дало российским морпехам возможность завершить операцию и зачистить оставшуюся часть лесополосы.