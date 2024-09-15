Подполковник Александр Данилов, командир батальона 44-го Армейского корпуса, поделился подробностями о героической обороне села Малая Локня в Курской области. После гибели командира 9-го полка с позывным «Отмель», Данилову пришлось взять на себя руководство всеми подразделениями, находившимися в зоне боевых действий.

По его словам, трагедия произошла 20 августа, когда украинские силы предприняли штурм. Комбат был убит пулеметчиком из засады. С этого момента ответственность за продолжение обороны легла на Данилова, и он взял под своё командование все силы, участвовавшие в обороне села.

Несмотря на тяжелую ситуацию и потерю командира, Данилов смог не только сохранить боевой дух войск, но и успешно организовать оборону. Он отметил, что солдаты верили каждому его приказу, что позволило удержать позиции в поселке и на опорных пунктах поблизости. Ожесточённые бои длились два дня, но благодаря слаженной работе и командованию Данилова, силы удержали Малую Локню.

Ранее Александра Данилова в медицинском учреждении Министерства обороны проведал президент России Владимир Путин. Глава государства пообещал подписать указ о присвоении Данилову звания Героя России за его мужество и лидерство на поле боя.