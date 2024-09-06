Юрий Деев, командир взвода, сумевший сбить шесть украинских дронов “Баба-Яга”, рассказал о процессе борьбы с вражескими беспилотниками. По его словам, ключом к успеху является готовность и своевременная реакция на угрозу. Как только по рации поступает информация о приближении дрона и его направлении, бойцы занимают заранее подготовленные позиции и ожидают подходящего момента.

Деев отмечает, что от момента обнаружения беспилотника до его уничтожения проходит всего несколько минут. Это требует максимальной сосредоточенности и быстрой реакции. Он также поделился, что украинская сторона использует как дроны собственной разработки, так и те, которые были предоставлены западными партнёрами.

Особое внимание Деев уделил особенностям конструкции дрона “Баба-Яга”. Главная слабость гексакоптера — это аккумулятор, по которому бойцы обычно и стреляют. Попытки же быть по винтам бесполезны. У дрона их шесть, причем каждый работает независимо от остальных. Попадание по одному не способно остановить БПЛА.