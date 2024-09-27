Российские войска продолжают активное наступление в районе Угледара, постепенно окружая крупные силы Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал командир штурмового подразделения с позывным “Азик”.

Он отметил, что российские войска захватывают обширные территории вокруг города и перекрывают все пути, по которым противник может получить подкрепление. «Они оказались в сложном положении, у них не будет ни единого шанса выбраться», — поделился подробностями Азик. Это заявление передал военкор RT Максим аль-Тури.

По данным из открытых источников, Минобороны России уже направлен запрос с целью подтверждения информации, но официальный ответ пока не поступил. Однако известно, что российские войска установили контроль над рядом населённых пунктов, таких как Острое и Крутой Яр.

Блокировка украинских позиций в этом районе постепенно усиливается, делая невозможной ротацию и доставку подкреплений для украинских подразделений.