В Курской области была проведена успешная операция. ВС РФ освоодили населенный пункт Борки, что позволило приблизить окружение вражеских сил в Суджанском районе. Об этом рассказал Ахра Авидзба, командир интербригады «Пятнашка», известный под позывным Абхаз.

Каждый участок, возвращённый под контроль, имеет стратегическое значение, и эта операция существенно изменила положение противника, сократив их манёвренные возможности. Силы, участвовавшие в операции, были переброшены с других участков фронта, чтобы поддержать наступление.

Неожиданный манёвр и внезапная смена тактики застали украинские силы врасплох, что позволило российским войскам успешно завершить операцию и усилить своё стратегическое положение.