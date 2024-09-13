Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что осенние парламентские выборы будут проходить в условиях активного внешнего вмешательства, но отметил, что Россия не располагает значительными ресурсами для влияния на этот процесс. По его словам, российская сторона не обладает достаточными возможностями для существенного давления и не может повлиять на результаты выборов.

Он выразил сожаление по поводу того, что выборы будут омрачены вмешательством извне, что, по его мнению, противоречит основным демократическим принципам проведения выборов. В частности, он указал на наличие угроз и шантажа в связи с отказом Грузии от открытия «второго фронта».

На брифинге премьер уточнил, что под ресурсами вмешательства понимаются средства влияния через медиа и поддержку определенных политических сил.